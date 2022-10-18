CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОЛогістична компанія "Нова пошта" запустила новий безкоштовний сервіс "Інший отримувач" у мобільному застосунку, який дозволяє передати право на отримання посилки іншій людині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
Фото: Нова Пошта / Економічна правда
Про це зявляє пресслужба компанії, повідомляє "Економічна правда".
"Відтепер через мобільний додаток Нової пошти можна надати право людині, якій ви довіряєте, отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності.
Цей сервіс безкоштовний та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень", - пояснили в "Новій пошті".
Як доручити можливість отримати посилку через мобільний застосунок:
- Знайти необхідну посилку у пункті "Мої посилки".
- У розділі "Керування посилкою" обрати сервіс - "Інший отримувач".
- Вказати номер телефону людини, якій надаєте право отримати посилку, та натиснути "Доручити".
- Автоматично людина отримає пуш-повідомлення у свій мобільний застосунок Нової пошти, що їй надали дозвіл на отримання посилки. Якщо у довіреної особи не встановлений мобільний застосунок Нової пошти, то вона отримає повідомлення на телефон у вайбер або смс.
При цьому право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі "Керувати посилкою" натиснути "Скасувати довіреність".
"Замовити сервіс "Інший отримувач" може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок Нової пошти. Але якщо посилку замовлено "Особисто в руки", то змінити отримувача неможливо", - пояснили в компанії.
Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс "Інший отримувач", назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.
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18 10 2022 17:52 МЕДІА
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