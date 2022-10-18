"Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку

Логістична компанія "Нова пошта" запустила новий безкоштовний сервіс "Інший отримувач" у мобільному застосунку, який дозволяє передати право на отримання посилки іншій людині.

Про це зявляє пресслужба компанії, повідомляє "Економічна правда".

"Відтепер через мобільний додаток Нової пошти можна надати право людині, якій ви довіряєте, отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності.

Цей сервіс безкоштовний та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень", - пояснили в "Новій пошті".

Як доручити можливість отримати посилку через мобільний застосунок:



Знайти необхідну посилку у пункті "Мої посилки". У розділі "Керування посилкою" обрати сервіс - "Інший отримувач". Вказати номер телефону людини, якій надаєте право отримати посилку, та натиснути "Доручити". Автоматично людина отримає пуш-повідомлення у свій мобільний застосунок Нової пошти, що їй надали дозвіл на отримання посилки. Якщо у довіреної особи не встановлений мобільний застосунок Нової пошти, то вона отримає повідомлення на телефон у вайбер або смс.

При цьому право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі "Керувати посилкою" натиснути "Скасувати довіреність".

"Замовити сервіс "Інший отримувач" може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок Нової пошти. Але якщо посилку замовлено "Особисто в руки", то змінити отримувача неможливо", - пояснили в компанії.

Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс "Інший отримувач", назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.