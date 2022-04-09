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Новий китайський безпілотник тепер зможе вражати винищувачі

Китай показав безпілотник WZ-8, який може розвивати швидкість 3700 км/год
На авіасалоні в місті Чанчунь китайські військові представили безпілотник Wuzhen-8 (WZ-8).
Новий китайський безпілотник тепер зможе вражати винищувачі Фото: gagadget.com/
Про це повідомляє gagadget.com, безпілотник може використовуватися для розвідки та виконувати роль дрона-камікадзе.
 
"Китай показав безпілотник WZ-8, який може розвивати швидкість 3700 км/год", - йдеться у повідомленні.
 
 
Зазначається, що дрон вперше показали ще рік тому в рамках авіашоу в місті Чжухай. Досі Китай не повідомляв про його застосування і вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.
 
 
За даними розробників, у разі потреби WZ-8 також можна замаскувати під високошвидкісну ракету, тобто перетворити на дрон-камікадзе. У такому режимі роботи безпілотний літальний апарат, як очікується, зможе вражати винищувачі. Ще однією метою для WZ-8 є авіаносці.
 
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04 09 2022 11:43
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