ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНа авіасалоні в місті Чанчунь китайські військові представили безпілотник Wuzhen-8 (WZ-8).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий китайський безпілотник тепер зможе вражати винищувачі
Китай показав безпілотник WZ-8, який може розвивати швидкість 3700 км/год
Фото: gagadget.com/
Про це повідомляє gagadget.com, безпілотник може використовуватися для розвідки та виконувати роль дрона-камікадзе.
"Китай показав безпілотник WZ-8, який може розвивати швидкість 3700 км/год", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дрон вперше показали ще рік тому в рамках авіашоу в місті Чжухай. Досі Китай не повідомляв про його застосування і вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.
За даними розробників, у разі потреби WZ-8 також можна замаскувати під високошвидкісну ракету, тобто перетворити на дрон-камікадзе. У такому режимі роботи безпілотний літальний апарат, як очікується, зможе вражати винищувачі. Ще однією метою для WZ-8 є авіаносці.
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04 09 2022 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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