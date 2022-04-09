Новий китайський безпілотник тепер зможе вражати винищувачі

На авіасалоні в місті Чанчунь китайські військові представили безпілотник Wuzhen-8 (WZ-8).

Про це повідомляє gagadget.com, безпілотник може використовуватися для розвідки та виконувати роль дрона-камікадзе.

"Китай показав безпілотник WZ-8, який може розвивати швидкість 3700 км/год", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрон вперше показали ще рік тому в рамках авіашоу в місті Чжухай. Досі Китай не повідомляв про його застосування і вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.

За даними розробників, у разі потреби WZ-8 також можна замаскувати під високошвидкісну ракету, тобто перетворити на дрон-камікадзе. У такому режимі роботи безпілотний літальний апарат, як очікується, зможе вражати винищувачі. Ще однією метою для WZ-8 є авіаносці.