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"Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО

Нова пісня - соціальний реп на тему порожніх обіцянок і відсутності змін на краще в країні
Українська реп-виконавиця Alyona Alyona випустила новий соціальний трек під назвою "Обіцянки" після звинувачень у політичній заангажованості. Виникає питання: історія та вихід пісні після неї — це збіг чи спланована піар-акція?
"Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО Фото: facebook.com/savranenkoalyona

На своїй сторінці у Facebook Alyona Alyona написала, що це "її останній коментар".

Нагадаємо, що реп-виконавиця Альона Савраненко, відома як Alyona Alyona, попросила не розцінювати її присутність на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" підтримку кандидатури Петра Порошенка не майбутніх президентських виборах.

За словами співачки, їй зателефонував голова Баришівської районної державної адміністрації і запросив на конференцію з участю педагогів, активістів та меценатів, які могли б надати благодійну допомогу дитячому садку, в якому Савраненко працювала вихователькою.

Вона пояснила, що не хоче мати відношення до жодної з політичних сил, а на захід її заманили обманом.

На відеозаписі видно, що під час виступу президента Alyona Alyona грала в гру на мобільному телефоні.

Водночас, голова Баришівської РДА Олег Левченко заявив, що Альону Савраненко офіційно запросили на форум.

"Я рекомендував організаторам форуму запросити мою землячку. Я особисто передав їй запрошення, без якого на захід її б не пустила охорона. Більше того, завіз її у Києві до місця проведення форуму на власному автомобілі. Також в одному авто поверталися додому, в Баришівку, після завершення форуму. Дорогою обговорювали захід - говорили і про політику, і про розвиток культури", - цитує Левченка прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

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30 01 2019 17:17
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