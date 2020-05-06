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Очільниця МОН розповіла, чи згорнуть через карантин проєкт "Нова українська школа"

Водночас грошей наразі не вистачає для додаткового навчання вчителів
Проєкт "Нова українська школа" для дітей, які підуть у перший клас 1 вересня 2020 року, не згоратимуть, а на закупівлю обладнання є фінансування.
Очільниця МОН розповіла, чи згорнуть через карантин проєкт "Нова українська школа" Людмила Мандзій Фото: Громадське

Про це виконувачка обов’язків глави МОН Любомира Мандзій сказала в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske.

"Ми маємо попри обмеження бюджету мільярд шістдесят мільйонів, які вже отримали розпорядники коштів - обласні бюджети. Облдержадміністрації вже мали ухвалити відповідні рішення і розподілити ці кошти між закладами освіти", - каже міністерка.

Вона зазначає, що наразі триває моніторинг того, як відбувається розподілення виділених грошей. Його результати мають бути 9 червня.

"Якщо є якісь відставання від графіка, проведемо наради з головами (ОДА - ред.), щоб підкреслити важливість. Є порядок використання цих коштів. Я знаю про те, що розпочалися процеси закупівлі", - повідомила Мандзій.

Водночас вона зазначила, що наразі грошей не вистачає на додаткове навчання вчителів в рамках проєкту «Нова українська школа».

"З додатковим навчанням вчителів поки що складно і цей ресурс, який складає понад 300 мільйонів гривень, ми не отримали поки що. Але ми й технічно його не можемо проводити через карантин", - розповіла міністерка і додала, що вчителі молодших класів здебільшого вже пройшли певні тренінги з тренерами "Нової української школи". 

 

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05 06 2020 09:56
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