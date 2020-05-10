Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК ВІДЕО

Одеський кінофестиваль оголосив переможців цьогорічного конкурсу

Журі 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю визначило цьогорічних переможців конкурсу
Переможців оголосили на урочистій церемонії закриття, яка відбулася в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.
Одеський кінофестиваль оголосив переможців цьогорічного конкурсу Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба фестивалю, зазначає "Громадське".

Головну нагороду - ґран-прі Міжнародного конкурсу - отримав американський фільм "Вечеря в Америці" режисера Адама Ремейера.

Головні герої стрічки - панк-музикант, що тікає від переслідування, і дівчина, яка фанатіє від його гурту. Вони вирушають у раптову подорож по США.

Журі Національного конкурсу "Найкращим повнометражним фільмом" назвало документальну стрічку Адріана Пірву та Олени Максьом "Не все буде добре". Він також отримав нагороду за "Найкращу режисерську роботу".

"Найкращим українським короткометражним фільмом" став "Прощавай, Головін" режисера Мат’ю Ґрімар. 

"Найкращим українським повнометражним фільмом" Міжнародна федерація кінопреси назвала "Бєс" (режисер Єгора Трояновський). А звання "Найкращої української короткометражки" від неї отримав фільм "Чачьó" (режисер Віталій Гавура).

"Приз глядацьких симпатій" у Національній конкурсній програмі отримала стрічка "Віктор_Робот" (режисер Анатолій Лавренишин).

"Найкращою акторкою року" за версією ОМКФ стала Марія Хомутова за роль у стрічці "Двоє" (реж. Владислав Вітрів). У номінації "Найкраща акторська робота" Міжнародного конкурсу переміг ансамбль акторок з фільму "Материнство" (реж. Маура Дельперо): Лідія Ліберман, Деніз Каррізо, Аґустина Малале.

"Найкращим режисером" став Фабріс дю Вельс, який зняв фільм "Обожнювання". А найкращим фільмом журі назвало стрічку "Атлантида" Валентина Васяновича.

Нагадаємо, що "Оскар" змінює вимоги до фільмів, які претендуватимуть на премію

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2020 13:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Церемонія онлайн та нагороди додому. 72-ге вручення "Еммі" — як це було і хто її отримав

Церемонія онлайн та нагороди додому. 72-ге вручення "Еммі" — як це було і хто її отримав

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.