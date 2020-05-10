Одеський кінофестиваль оголосив переможців цьогорічного конкурсу

Переможців оголосили на урочистій церемонії закриття, яка відбулася в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба фестивалю, зазначає "Громадське".

Головну нагороду - ґран-прі Міжнародного конкурсу - отримав американський фільм "Вечеря в Америці" режисера Адама Ремейера.

Головні герої стрічки - панк-музикант, що тікає від переслідування, і дівчина, яка фанатіє від його гурту. Вони вирушають у раптову подорож по США.

Журі Національного конкурсу "Найкращим повнометражним фільмом" назвало документальну стрічку Адріана Пірву та Олени Максьом "Не все буде добре". Він також отримав нагороду за "Найкращу режисерську роботу".

"Найкращим українським короткометражним фільмом" став "Прощавай, Головін" режисера Мат’ю Ґрімар.

"Найкращим українським повнометражним фільмом" Міжнародна федерація кінопреси назвала "Бєс" (режисер Єгора Трояновський). А звання "Найкращої української короткометражки" від неї отримав фільм "Чачьó" (режисер Віталій Гавура).

"Приз глядацьких симпатій" у Національній конкурсній програмі отримала стрічка "Віктор_Робот" (режисер Анатолій Лавренишин).

"Найкращою акторкою року" за версією ОМКФ стала Марія Хомутова за роль у стрічці "Двоє" (реж. Владислав Вітрів). У номінації "Найкраща акторська робота" Міжнародного конкурсу переміг ансамбль акторок з фільму "Материнство" (реж. Маура Дельперо): Лідія Ліберман, Деніз Каррізо, Аґустина Малале.

"Найкращим режисером" став Фабріс дю Вельс, який зняв фільм "Обожнювання". А найкращим фільмом журі назвало стрічку "Атлантида" Валентина Васяновича.

Нагадаємо, що "Оскар" змінює вимоги до фільмів, які претендуватимуть на премію