Один з творців "Новачка" вибачився перед Навальним

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся"

Один з розробників бойового отрути "Новачок" Віл Мірзаянов вибачився перед російським опозиціонером Олексієм Навальним, постраждалим від отруєння цією речовиною. За його словами, Навальний повинен одужати.

Про це вчений-хімік сказав в ефірі телеканалу "Дощ", передає РБК - Україна.

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся", - сказав Мірзаянов, який з 1995 року проживає в США.

Він додав, що все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. У 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння "Новачком", і симптоми у цієї людини були схожі на ті, які описував Навальний.

"Всі схожі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але в кінцевому підсумку він повинен бути здоровий", - зазначив науковець.

Він прогнозує, що відновлення Навальному може тривати до року.

Нагадаємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний поговорив з німецьким прокурором про замах на його життя і сказав, що планує повернутися в Росію, як тільки одужає. Він повністю обізнаний про свій стан і що з ним сталося.