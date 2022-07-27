Океан Ельзи презентували нову пісню "Квіти мінних зон"

"Сьогодні у нас важлива прем'єра. Це більше, ніж просто нові пісня та відео. Це - наше сьогодення, наше життя і наша віра", — прокоментував гурт.

Фото: yatsenyuk.org.ua

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