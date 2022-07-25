ВІДЕОРосіяни вивозять українське зерно до РФ через Маріуполь. Новий урожай вони крадуть за допомогою кораблів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти вивозять крадене українське зерно через Маріуполь
Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено
Фото: Росіяни вивозять українське зерно через Маріуполь (скриншот із відео)
Про це повдомляє Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
Посадовець зазначив, що у порті міста відновили електропостачання. Наразі російські загарбники проводять підготовку до перевалки зерна.
За його словами, у Маріуполі 24 липня зафіксували перші зерновози, що рухались у бік порту. Вантажівки в'їхали в місто з Донецького напрямку.
"Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, російські пропагандисти готують фейк про події у Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.
У березні окупанти скинули бомбу на будівлю, в якій на той момент переховувалися близько тисячі цивільних. Тоді під завалами загинуло щонайменше 300 людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 07 2022 14:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Волині збили два ворожі безпілотники, які прилетіли з Білорусі
- ВІДЕО Загарбники розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя
- ФОТО Українські військові збили ворожий безпілотник Zala
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме