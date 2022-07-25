Окупанти вивозять крадене українське зерно через Маріуполь

Росіяни вивозять українське зерно до РФ через Маріуполь. Новий урожай вони крадуть за допомогою кораблів.

Про це повдомляє Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

Посадовець зазначив, що у порті міста відновили електропостачання. Наразі російські загарбники проводять підготовку до перевалки зерна.

За його словами, у Маріуполі 24 липня зафіксували перші зерновози, що рухались у бік порту. Вантажівки в'їхали в місто з Донецького напрямку.

"Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, російські пропагандисти готують фейк про події у Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.

У березні окупанти скинули бомбу на будівлю, в якій на той момент переховувалися близько тисячі цивільних. Тоді під завалами загинуло щонайменше 300 людей.