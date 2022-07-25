RSS
ВІДЕО

Окупанти вивозять крадене українське зерно через Маріуполь

Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено
Росіяни вивозять українське зерно до РФ через Маріуполь. Новий урожай вони крадуть за допомогою кораблів.
Окупанти вивозять крадене українське зерно через Маріуполь Фото: Росіяни вивозять українське зерно через Маріуполь (скриншот із відео)
Про це повдомляє Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
 
Посадовець зазначив, що у порті міста відновили електропостачання. Наразі російські загарбники проводять підготовку до перевалки зерна.
 
За його словами, у Маріуполі 24 липня зафіксували перші зерновози, що рухались у бік порту. Вантажівки в'їхали в місто з Донецького напрямку.
 
"Державне мародерство Росії морем після невеликой паузи поновлено", - додав Андрющенко.
 
 
Нагадаємо, російські пропагандисти готують фейк про події у Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.
 
У березні окупанти скинули бомбу на будівлю, в якій на той момент переховувалися близько тисячі цивільних. Тоді під завалами загинуло щонайменше 300 людей.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2022 14:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.