CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПапа Римський Франциск висловив своє занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі. Він закликав запобігти зростанню напруженості на Сході України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі, - ВІДЕО
Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані
Фото: telegraf.com.ua
Про це йшлося на його недільній проповіді, передає Vatican News, повідомляє "РБК-Україна".
Понтифік наголосив, що з тривогою слідкує за подіями, що розгортаються на Донбасі, де "протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню".
"Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані", - заявив він.
Папа Римський висловив занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та закликав помолитися за місцеве населення.
Нагадаємо, вчора проросійські бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранивши при цьому українського військового.
Крім того, окупанти вчора обстріляли житлові райони населеного пункту на Донбасі. Мирне населення потрапило під обстріл з мінометів.
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18 04 2021 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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