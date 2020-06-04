Пенсіонерам автоматично нарахують допомогу у 1000 гривень
Про це ідеться у відеороз'ясненні, опублікованому на сторінці ПФУ в Facebook, передає УКРІНФОРМ.
"В умовах карантину держава виділила необхідні кошти на виплату одноразової допомоги пенсіонерам в розмірі 1 000 гривень. Доплату отримають близько 10 мільйонів осіб, розмір пенсії яких не перевищує 5 000 гривень. Кошти Пенсійний фонд України нарахує автоматично, без звернень пенсіонерів", - ідеться у відео.
Також у ньому зазначається, що виплату розпочнуть після виділення коштів з державного бюджету.
"Гроші на особисті банківські картки зарахують невідкладно. Укрпошта забезпечить доставку коштів пенсіонерам додому протягом 5 днів. Тим, кому з різних причин допомогу не доставлять в перші 5 днів, вона буде виплачена разом із пенсією", - інформують у ПФУ.
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