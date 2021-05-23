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Переможцем Євробачення-2021 стала Італія, Україна увійшла в ТОП-5

Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн
Переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". При цьому Україна увійшла до п’ятірки лідерів конкурсу.
Переможцем Євробачення-2021 стала Італія, Україна увійшла в ТОП-5 Фото: Укрінформ
Всього за результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу Італія отримала 524 бали, повідомляє  Укрінформ.
 
 
За прогнозами букмекерів, представник Італії визначався як переможець, знаходився на першій позиції списку і був фаворитом у глядачів. Після оголошення результатів пісенного конкурсу, згідно з традицією, переможець виконав свою композицію ще раз.
 
 
Фінальна таблиця з результатами конкурсу виглядає наступним чином:
 

Фото: Укрінформ
 
Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy відбувся Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".
 
Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.
 
У другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.
 
Окрім того, до фіналу шоу автоматично пройшли п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.
 
18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.
 
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23 05 2021 11:16
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