ВІДПОЧИНОК ВІДЕОПереможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". При цьому Україна увійшла до п’ятірки лідерів конкурсу.
Фото: УкрінформПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Переможцем Євробачення-2021 стала Італія, Україна увійшла в ТОП-5
Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн
Фото: Укрінформ
Всього за результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу Італія отримала 524 бали, повідомляє Укрінформ.
За прогнозами букмекерів, представник Італії визначався як переможець, знаходився на першій позиції списку і був фаворитом у глядачів. Після оголошення результатів пісенного конкурсу, згідно з традицією, переможець виконав свою композицію ще раз.
Фінальна таблиця з результатами конкурсу виглядає наступним чином:
Фото: Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy відбувся Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".
Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.
У другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.
Окрім того, до фіналу шоу автоматично пройшли п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.
18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.
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