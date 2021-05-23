Переможцем Євробачення-2021 стала Італія, Україна увійшла в ТОП-5

Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн

Переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". При цьому Україна увійшла до п’ятірки лідерів конкурсу.

Всього за результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу Італія отримала 524 бали, повідомляє Укрінформ.

За прогнозами букмекерів, представник Італії визначався як переможець, знаходився на першій позиції списку і був фаворитом у глядачів. Після оголошення результатів пісенного конкурсу, згідно з традицією, переможець виконав свою композицію ще раз.

Фінальна таблиця з результатами конкурсу виглядає наступним чином:



Фото: Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy відбувся Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.

У другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично пройшли п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.