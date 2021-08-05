ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОМарсохід Perseverance увійшов в історію як перший космічний апарат, який записав звуки іншого космічного корабля на іншій планеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Perseverance вперше в історії зняв на камеру політ іншого апарата-дослідника Марса
Ми провели тести і симуляції, які показали, що мікрофон ледь уловлює звуки вертольота, так як атмосфера Марса сильно гасить поширення звуку. Нам пощастило зареєструвати вертоліт на такій відстані. Цей запис стане золотою жилою для нашого розуміння марсіанської атмосфери
Фото: Phys.org
Perseverance використовував один із двох мікрофонів, щоб послухати, як вертоліт Ingenuity здійснив свій четвертий політ – 30 квітня 2021 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на Ютуб-канал NASA.
Нове відео об'єднує кадри вертольота, зняті імідж-сканером Perseverance Mastcam-Z, зі звуком із мікрофона, що входить в комплект інструмента SuperCam.
Звук записаний у моно. Вчені полегшили чутливість, ізолювавши звук лопатей гелікоптера з частотою 84 Гц, зменшивши частоти нижче 80 Гц і вище 90 Гц і збільшивши гучність основного сигналу. Деякі частоти були обрізані, щоб домогтися гулу вертольота, який найбільше чути, коли вертоліт проходить через мимо поля зору камери.
Марсохід був припаркований у 80 метрах від місця зльоту і посадки вертольота.
"Це чудовий сюрприз, - сказав професор планетології в Вищому аерокосмічному інституті (ISAE-SUPAERO) у Тулузі і науковий керівник мікрофона SuperCam Mars Девід Мімун. - Ми провели тести і симуляції, які показали, що мікрофон ледь уловлює звуки вертольота, так як атмосфера Марса сильно гасить поширення звуку. Нам пощастило зареєструвати вертоліт на такій відстані. Цей запис стане золотою жилою для нашого розуміння марсіанської атмосфери".
Як передавав Укрінформ, дослідницький апарат Perseverance вперше сфотографував нічне небо на Червоній планеті за допомогою камери, яка є частиною метеосистеми MEDA. Як наголосили в NASA, на знімку можна розгледіти не тільки зірки, але і супутник Марса Фобос.
Нагадаємо, що в квітні цього року гелікоптер NASA успішно сів на Марсі.
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