CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОВ Україну прибули перші шість зенітних ракетних комплексів Stormer HVM прибули на фронт в Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перші британські ЗРК Stormer – уже в Україні
Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км. Чому саме "невидимі" – все через їхню особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі"
Фото: з вільного доступу
Про це у Facebook повідомило Оперативне командування "Південь" Збройних Сил України.
"Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км. Чому саме "невидимі" – все через їхню особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі", – зазначається в повідомленні.
"Це робить британський ЗРК в прямому сенсі того слова "невидимим" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках", – пояснюють в ОК "Південь".
У квітні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про передання Україні невеликої кількості бронетранспортерів Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет Starstreak, для посилення ППО країни.
Stormer має восьмизарядну пускову установку на даху і місце всередині для розміщення ще восьми ракет. Ці ракети здатні збивати літаки і гелікоптери ворога, які летять на низькій висоті.
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26 07 2022 12:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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