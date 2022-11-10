ВІДЕОПрезидент України Володимир Зеленський запропонував розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні України з білоруссю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
Фото: з вільного доступу
Про це він сказав під час онлайн зустрічі країн "Великої сімки".
"Росія намагається прямо втягнути білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано — вона вже втягнула їх. А прагне — втягнути безпосередньо", — сказав президент.
Зеленський наголосив, що Україна не планувала і не планує військових заходів проти білорусі. Щоб спростувати припущення щодо будь-якої загрози, він запропонував рішення.
"На кордоні України та білорусі можна розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат можуть розробити наші дипломатами. Я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу", — зазначив Зеленський.
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11 10 2022 18:37 МЕДІА
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