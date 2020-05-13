Політати на Crew Dragon і пристикуватися до МКС - SpaceX випустила гру

"SpaceX випустила новий онлайн-симулятор, який дозволяє користувачам спробувати свої сили в ручному стикуванні з МКС за допомогою елементів управління Crew Dragon"

27 травня компанія Ілона Маска SpaceX здійснить пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. А перед цим компанія випустила браузерну гру за мотивами запуску.

Про це повідомляє The Verge, передає Укрінформ.

"SpaceX випустила новий онлайн-симулятор, який дозволяє користувачам спробувати свої сили в ручному стикуванні з МКС за допомогою елементів управління Crew Dragon. Спойлер: насправді це дуже важко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в реальності справжнім космонавтам Crew Dragon не потрібно буде вручну зістиковуватися з МКС, оскільки це робиться автоматично. Тим не менш, усі космонавти навчаються цьому, щоб у разі необхідності взяти на себе контроль над кораблем.

Нагадаємо, що Міністерство освіти, науки й технологій Південної Кореї дало дозвіл на патрулювання парків і доставку пакунків роботами.