ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО27 травня компанія Ілона Маска SpaceX здійснить пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. А перед цим компанія випустила браузерну гру за мотивами запуску.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Політати на Crew Dragon і пристикуватися до МКС - SpaceX випустила гру
"SpaceX випустила новий онлайн-симулятор, який дозволяє користувачам спробувати свої сили в ручному стикуванні з МКС за допомогою елементів управління Crew Dragon"
Фото з сайту theverge.com
Про це повідомляє The Verge, передає Укрінформ.
"SpaceX випустила новий онлайн-симулятор, який дозволяє користувачам спробувати свої сили в ручному стикуванні з МКС за допомогою елементів управління Crew Dragon. Спойлер: насправді це дуже важко", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в реальності справжнім космонавтам Crew Dragon не потрібно буде вручну зістиковуватися з МКС, оскільки це робиться автоматично. Тим не менш, усі космонавти навчаються цьому, щоб у разі необхідності взяти на себе контроль над кораблем.
Нагадаємо, що Міністерство освіти, науки й технологій Південної Кореї дало дозвіл на патрулювання парків і доставку пакунків роботами.
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