Понад 40 держав зобов'язались у Лугано підтримати відновлення України

Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення - від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати

Представники понад 40 країн разом із багатосторонніми організаціями, такими як Європейський інвестиційний банк та Організація економічного співробітництва та розвитку, підписали Луганську декларацію щодо відновлення України.

В ухваленій декларації йдеться, що проєкт плану відновлення та розвитку під керівництвом України, який у понеділок був представлений на міжнародній конференції в Лугано, визнано основним рамковим документом, який задає напрямок процесу відновлення України.

Основна увага у декларації приділяється наданню Україні політичної, фінансової та технічної підтримки.

"Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення - від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати", - прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він відзначив, що всі учасники конференції підтримали створення координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації плану відновлення.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час завершальної сесії в межах конференції відновлення підкреслив, що основою декларації є сім принципів Лугано, які визначають критерії та методи відновлення: партнерство, спрямованість на реформи, прозорість, підзвітність, верховенство права, демократична участь, залучення багатьох стейкхолдерів, гендерна рівність та інклюзія, сталий розвиток.

Підписання декларації відбулося за підсумками дводенної конференції у швейцарському місті Лугано, присвяченою відновленню України.