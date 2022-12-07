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Президент назвав кількість населених пунктів, які звільнили від початку вторгнення рф

07 грудня 2022, 21:41
Президент назвав кількість населених пунктів, які звільнили від початку вторгнення рф
Фото: РБК-Україна
Збройні сили України вже звільнили 1888 населених пунктів від російської окупації. Проте майже стільки ж перебувають під тимчасовим контролем РФ.
Про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського.
 
"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари", - заявив Зеленський.
 
 
За словами президента, 1888 населених пунктів ЗСУ вже вдалося звільнити від окупації. Проте ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються під контролем Росії.
 
"Це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані", - додав президент.
 
Зеленський пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації. Також не можна залишати українців в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Проте глава держава запевняє, що Україна зможе їх звільнити і в цьому полягає наша надія.
РФЗСУзеленськийдеокупаціявійна в Україні

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