Президент назвав кількість населених пунктів, які звільнили від початку вторгнення рф

Збройні сили України вже звільнили 1888 населених пунктів від російської окупації. Проте майже стільки ж перебувають під тимчасовим контролем РФ.

Про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського.

"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари", - заявив Зеленський.

За словами президента, 1888 населених пунктів ЗСУ вже вдалося звільнити від окупації. Проте ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються під контролем Росії.

"Це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані", - додав президент.

Зеленський пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації. Також не можна залишати українців в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Проте глава держава запевняє, що Україна зможе їх звільнити і в цьому полягає наша надія.