Президент Зеленський просить Євросоюз дати Україні танки

Президент Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу збільшити обсяги постачання систем протиповітряної і протиракетної оборони та надати танки й більш далекобійну артилерію.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської Ради.

"Я прошу кожну з 27 країн Європейського Союзу вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО й ПРО. Це стосується і сучасних танків. Немає жодної раціональної причини, чому б Україні не отримати їх уже зараз. Я прошу вас проявити лідерство: той, хто першим надасть сучасні танки, відкриє цю можливість постачання для всього світу й запам’ятається як один із найбільш важливих захисників свободи в наш час", – сказав Зеленський.

Також він наполягає на наданні Україні більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б пришвидшити закінчення російської агресії.

Президент пояснив, що оборонна підтримка зараз має бути не меншою, ніж у минулі пів року, Україна потребує більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. За його словами, це критично важливо для захисту української свободи й самої ідеї Європи у глобальному протистоянні з росією.

"Усе це – прямий порятунок мільйонів життів", – наголосив глава держави.