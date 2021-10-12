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Прикордонники закупили 60 сучасних дронів

Загалом вже отримано 8 комплексів (24 дрони), ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця року. До складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів загальною вартістю майже 50 мільйонів гривень.
Прикордонники закупили 60 сучасних дронів Фото: ДПСУ
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
 
 
Комплекси закуплені Адміністрацією Державної прикордонної служби України за державним оборонним замовленням на 2021 рік.
 
Загалом вже отримано 8 комплексів (24 дрони), ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця року. До складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод.
 
Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами. Радіус використання – до 15 км від оператора як вдень, так і вночі.
 
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10 12 2021 14:57
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