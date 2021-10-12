ПОЛІТИКА ВІДЕОДержприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів загальною вартістю майже 50 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонники закупили 60 сучасних дронів
Загалом вже отримано 8 комплексів (24 дрони), ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця року. До складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод
Фото: ДПСУ
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Комплекси закуплені Адміністрацією Державної прикордонної служби України за державним оборонним замовленням на 2021 рік.
Загалом вже отримано 8 комплексів (24 дрони), ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця року. До складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод.
Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами. Радіус використання – до 15 км від оператора як вдень, так і вночі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 12 2021 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Меркель офіційно попрощалась із посадою
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі