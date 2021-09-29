ПОЛІТИКА ВІДЕОКолишній кандидат від партії "Голос" на виборах міського голови Києва, телеведучий Сергій Притула створює власну партію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Притула підтвердив, що створює власну партію
Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу, і я обов'язково все розкажу
Фото: 24 канал
Він підтвердив цю інформацію у програмі на "24 каналі", передає Укрінформ.
"Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу, і я обов'язково все розкажу", – заявив Притула.
Водночас, за його словами, це однозначно буде не віртуальна історія. "Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", - додав він.
Притула також зауважив, що у пріоритетах політичної сили буде парламентська кампанія.
Як повідомлялося, 7 червня телеведучий і волонтер Сергій Притула оголосив про вихід із партії «Голос» через непорозуміння із керівництвом політсили.
Притула у 2019 році балотувався на виборах у Верховну Раду від партії "Голос". Він був 30-м у виборчому списку, але не пройшов до парламенту.
Восени 2020 року Притула балотувався на посаду міського голови Києва. Його підтримали 56 900 киян (7,87%).
9 лютого 2021 року шоумен вийшов з політради партії "Голос" та перестав бути заступником голови політсили.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 09 2021 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- ФОТО Зеленський запевнив діаспору США: Обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства
- ФОТО Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі