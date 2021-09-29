Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА ВІДЕО

Притула підтвердив, що створює власну партію

Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу, і я обов'язково все розкажу
Колишній кандидат від партії "Голос" на виборах міського голови Києва, телеведучий Сергій Притула створює власну партію.
Притула підтвердив, що створює власну партію Фото: 24 канал
Він підтвердив цю інформацію у програмі на "24 каналі", передає Укрінформ. 
 
"Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу, і я обов'язково все розкажу", – заявив Притула.
 
Водночас, за його словами, це однозначно буде не віртуальна історія. "Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", - додав він.
 
 
Притула також зауважив, що у пріоритетах політичної сили буде парламентська кампанія.
 
Як повідомлялося, 7 червня телеведучий і волонтер Сергій Притула оголосив про вихід із партії «Голос» через непорозуміння із керівництвом політсили.
 
Притула у 2019 році балотувався на виборах у Верховну Раду від партії "Голос". Він був 30-м у виборчому списку, але не пройшов до парламенту.
 
Восени 2020 року Притула балотувався на посаду міського голови Києва. Його підтримали 56 900 киян (7,87%).
 
9 лютого 2021 року шоумен вийшов з політради партії "Голос" та перестав бути заступником голови політсили.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2021 13:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.