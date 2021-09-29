Притула підтвердив, що створює власну партію

Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу, і я обов'язково все розкажу

Колишній кандидат від партії "Голос" на виборах міського голови Києва, телеведучий Сергій Притула створює власну партію.

Він підтвердив цю інформацію у програмі на "24 каналі", передає Укрінформ.

"Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу, і я обов'язково все розкажу", – заявив Притула.

Водночас, за його словами, це однозначно буде не віртуальна історія. "Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", - додав він.

Притула також зауважив, що у пріоритетах політичної сили буде парламентська кампанія.

Як повідомлялося, 7 червня телеведучий і волонтер Сергій Притула оголосив про вихід із партії «Голос» через непорозуміння із керівництвом політсили.

Притула у 2019 році балотувався на виборах у Верховну Раду від партії "Голос". Він був 30-м у виборчому списку, але не пройшов до парламенту.

Восени 2020 року Притула балотувався на посаду міського голови Києва. Його підтримали 56 900 киян (7,87%).

9 лютого 2021 року шоумен вийшов з політради партії "Голос" та перестав бути заступником голови політсили.