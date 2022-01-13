ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОУ четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом заплаований запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX - ракета буде носієм для українського оптичного супутника Січ-2-30.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ракета SpaceX виведе український супутник на орбіту
Запуск має відбутись з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді
ФОТО: ДЕРЖКОСМОС
Початок трансляції запуску запланований на 17:15 за київським часом, запуск транслюватимуть на YouTube-каналі SpaceX.
Запуск має відбутись з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.
Передбачається, що відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50 за Києвом.
Як розповідав глава Держкосмосу Володимир Тафтай в інтерв'ю ЕП, термін експлуатації супутника - три роки.
Супутник Січ-2-30 призначений для отримання цифрових фото поверхні Землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні: 0,51-0,59 мкм (зелений), 0,61-0,68 (червоний), 0,80-0,89 (ближній ІЧ) та 0,51-0,90 (панхром).
Крім цього, супутник використають для моніторингу іоносфери.
У Держкосмосі раніше розповідали, що wей супутник - модифікація Січ-2, запущеного у 2011-му. Його загальна маса - близько 210 кг, із них - 40 кг корисного навантаження.
При цьому, роздільна здатність - приблизно 6,1 м при ширині смуги знімання приблизно 36,5 км. Накопичувач для даних - 10 Гб.
У Держкосмосі повідомляли раніше, що розробку супутника Січ-2-30 розпочали 2017 року на "Конструкторському Бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля".
На бюро його конструювали, тестуввали і підготували до запуску.
Головний конструктор і начальник проєктно-конструкторського бюро космічних апаратів "Конструкторського бюро"Південне" Костянтин Білоусов сказав у коментарі BBC News Україна, що хоча Січ-2-30 є прямим наступником Січ-2, між ними є відмінності.
"Це прямий спадкоємець, модернізована версія Січ-2. Але неякісні компоненти замінили на якісні, доробили програмне забезпечення.
Ми вважаємо, що в Січ-2-30 буде триваліший термін існування. Він буде запущений іншою ракетою на нижчу орбіту (ракетою SpaceX на орбіту на висоті 525 км), це додасть якості зображенню", - пояснив конструктор.
Спочатку супутник Січ-2-1 - він був модифікованою версією Січ-2, який запустили 2011 року. Потім його перейменували у Січ-2-30, оскільки президент Володимир Зеленський дав доручення запустити його саме у рік святкування 30-річчя незалежності.
Серед завдань супутника йдеться про моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, допомогу в ліквідації наслідків стихійних лих та цифровізації економіки, додає BBC News Україна.
Перші зображення Січ-2-30 має надіслати через кілька годин після запуску.
BBC News Україна також нагадує, що останній свій супутник - Січ-2 - Україна відправила на орбіту в серпні 2011 року за допомогою ракети-носія Дніпро-1, який тоді виготовляли на Південмаші з залученням російських компаній.
"Запуск відбувся на базі в Оренбурзькій області Росії. Вже у грудні 2012 року зв'язок з супутником втратили. Пізніше з'ясувалося, що проблема виникла через елемент живлення російського виробництва. Таким чином Січ-2 пропрацював лише трохи понад рік з тих п'яти, на які очікували розробники", - пише видання.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.
Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 мільйона доларів.
ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH (має угоду зі SpaceX) щодо виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30".
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