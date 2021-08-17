Ракета Vega вивела на орбіту новий супутник - вона використовує український двигун
Про це повідомляє ДП "КБ "Південне", що займається розробкою двигунів, зазначає "Економічна правда".
Ракета рушила о 04:47 за київським часом з космодрому Куру, що у Французькій Гвіані.
В якості основного навантаження, на замовлення компанії Airbus Defence and Space, ракета-носій Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 4 масою близько 920 кг.
Це вже другий з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високою роздільною здатністю.
Також на орбіту було виведено чотири допоміжних навантаження - кубсати (невеликі супутники для космічних досліджень вагою до 1,33 кг - ЕП) RADCUBE, SUNSTORM, LEDSAT на замовлення Європейського космічного агентства та кубсат BRO-4 на замовлення Unseenlabs.
Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод". Ці двигуни дозволяють виконувати багаторазовий запуск під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.
Нагадаємо, що NASA й Northrop Grumman готуються до запуску українсько-американської ракети Antares
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