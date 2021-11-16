Ракета Vega запустила три французькі військові супутники

Ракета була запущена об 11.27 за київським часом із космодрому Гвіанського космічного центру, який розташований на північному сході Південної Америки

Ракета-носій Vega компанії Arianespace запустила 16 листопада на орбіту три супутники CERES, які належать французькій армії.

Ракета була запущена об 11.27 за київським часом із космодрому Гвіанського космічного центру, який розташований на північному сході Південної Америки.

У французькому космічному агентстві (CNES) заявили, що мета роботи супутників CERES полягатиме в зборі розвідувальних сигналів з областей, недосяжних для наземних датчиків. Саме ці сигнали можна буде використовувати у рамках проведення військових операцій.



Фото: Arianespace

Зазначається, що сьогоднішній запуск став вже третім для Vega у 2021 році та 12-м для Arianespace.

Наступний запуск для Arianespace запланований на 18 грудня. Тоді на борту ракети-носія Ariane 5 буде телескоп James Webb Space Telescope від NASA.

Як повідомлялося, на початку вересня у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, виготовленої за участю України. ДП «КБ «Південне» розробило у цьому проєкті блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, а серійно виготовили на ДП «ВО Південний машинобудівний завод».