Реєстрація Вхід
RSS
ВІДЕО

Ракета Vega запустила три французькі військові супутники

Ракета була запущена об 11.27 за київським часом із космодрому Гвіанського космічного центру, який розташований на північному сході Південної Америки
Ракета-носій Vega компанії Arianespace запустила 16 листопада на орбіту три супутники CERES, які належать французькій армії.
Ракета Vega запустила три французькі військові супутники Фото: Arianespace
Про це повідомляє Space.
 
Ракета була запущена об 11.27 за київським часом із космодрому Гвіанського космічного центру, який розташований на північному сході Південної Америки.
 
 
У французькому космічному агентстві (CNES) заявили, що мета роботи супутників CERES полягатиме в зборі розвідувальних сигналів з областей, недосяжних для наземних датчиків. Саме ці сигнали можна буде використовувати у рамках проведення військових операцій.
 

Фото: Arianespace
 
Зазначається, що сьогоднішній запуск став вже третім для Vega у 2021 році та 12-м для Arianespace.
 
Наступний запуск для Arianespace запланований на 18 грудня. Тоді на борту ракети-носія Ariane 5 буде телескоп James Webb Space Telescope від NASA.
 
Як повідомлялося, на початку вересня у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, виготовленої за участю України. ДП «КБ «Південне» розробило у цьому проєкті блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, а серійно виготовили на ДП «ВО Південний машинобудівний завод».
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2021 15:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Не кубометри, а кіловат-години

Не кубометри, а кіловат-години

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.