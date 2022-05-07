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Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджені сім багатоповерхівок, є поранені

У Миколаєві через вранішні обстріли постраждало сім багатоповерхових житлових будинків.
Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджені сім багатоповерхівок, є поранені Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич.
 
"Маю попередню інформацію про наслідки ранкових ракетних ударів. Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у 7 багатоповерхівках вибило більш як 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання", - сказав Сєнкевич.
 
 
За його словами, працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям сласти акти пошкоджень, видали плівку та ОСБ-плити. Жителям верхніх поверхів допомогли забити вікна за допомогою вишки. Також на місці працюють правоохоронці.
 
Деякі мешканці зазнали легких поранень, тому від медичної допомоги відмовились.
 
Як повідомлялося, 5 липня по Миколаєву було завдано чергового ракетного удару.
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05 07 2022 14:35
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