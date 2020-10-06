Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я ВІДЕО

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 10 червня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 10 червня Фото: МОЗ
  • В Україні за минулу добу зафіксовано 525 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 70 у дітей та 49 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 114 осіб. Одужали за добу 357 осіб, померли 23 особи. 
  • За останню добу проведено 14 210 тестувань, з яких 8 477 методом ПЛР, 5 733 методом ІФА.
  • За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Волинській (101), Львівській (78) областях та в місті Києві (57).
  • 9 червня проведено засідання робочої групи щодо комплексного аналізу можливості ефективного реагування системи охорони здоров’я задля протидії спалаху COVID-19. Статистика невтішна: дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України на сьогодні – 48%, лікарів лаборантів-гігієністів – 51%, лікарів-вірусологів – 41%. МОЗ розробило кілька механізмів, в який саме спосіб буде здійснюватись перенавчання лікарів, аби забезпечити мінімальний рівень лікарів-вірусологів та інших спеціалістів. 
  • МОЗ уважно вивчає дії інших країн, до яких найбільше подорожують українці, та має певні свої напрацювання, як відкривати кордони. Зараз розглядається можливість запровадження з 15 червня зонування країн, з яких планується приліт іноземних громадян на червону та зелену зону. З червоної зони (де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні) пасажири будуть направлятись на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону, з зеленої зони (де епідемічна ситуація аналогічна  або краща, ніж в Україні) матимуть змогу не проходити самоізоляцію. В обидвох випадках обов’язковою умовою буде наявність полісу медичного страхування.
  • Наразі постановою Уряду, якою введено адаптивний карантин, відкриття дитячих таборів не дозволяється.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 10 червня в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2020 10:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як вриватись у життя після ізоляції

Як вриватись у життя після ізоляції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.