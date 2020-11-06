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Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 11 червня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 11 червня Фото: МОЗ
  • В Україні за минулу добу зафіксовано 689 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 19 у дітей та 65 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 134 особи. За добу одужали 372 особи, померла 21 особа. 
  • За останню добу проведено 18 692 тестувань, з яких 10 569 методом ПЛР, 8 123 методом ІФА.
  • За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (125), Київській (54), Рівненській (53) та Волинській (52) областях, а також у місті Київ (91).
  • Україна за минулу добу побила антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. Тенденція збільшення захворюваності спостерігається протягом усього останнього тижня. У цій ситуації МОЗ буде пропонувати низку заходів, спрямованих на порятунок життів українців. Погіршення епідеміологічної ситуації, на думку міністра, пов’язано з недотриманням громадянами рекомендацій фахівців щодо профілактики зараження коронавірусом. МОЗ закликає громадян дотримуватись карантинних правил. 
  • Підвищення кількості захворювань на COVID-19 спостерігається не лише в Україні, а й у низці європейських країн. 
  • Відновлення міжнародного авіасполучення Україна планує з 15 червня. МОЗ розглядає можливість проведення тестування на коронавірусну хворобу туристів в аеропортах. МОЗ буде пропонувати запровадити обов’язковість медичного страхового полісу для іноземців, які приїжджатимуть в Україну.
  • МОЗ України прийме рішення щодо використання методу переливання плазми людей, що перехворіли на COVID-19, для лікування хворих на коронавірус, після відповідних клінічних досліджень, які наразі проводять українські фахівці.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 червня в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав.

 
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11 06 2020 11:20
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