Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 12 червня

Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.

В Україні за минулу добу зафіксовано 683 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 152 у дітей та 73 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 130 осіб. Одужало за добу 426 осіб, померло 16 осіб.

За останню добу проведено 20 173 тестування, з яких 11 701 методом ПЛР, 8 472 методом ІФА.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (112), Вінницькій області (81) та у місті Києві (95).

В Україні зростає показник госпіталізації пацієнтів з СOVID-19. У Києві лише за 11 днів заповненість лікарняних ліжок хворими на коронавірусну інфекцію зросла з 35% до 46%.

За ініціативою МОЗ уряд прийняв постанову про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб закладів охорони здоров’я донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2020 рік. Прийняття цього документу дозволить гарантувати забезпечення донорською кров’ю всіх громадян, які матимуть у цьому потребу.

14 червня — Всесвітній день донора крові. Міністр закликав українців ставати донорами. Донором може бути особа старше 18 років та вагою не менше 50 кг, яка не вживала алкоголю і лікарських засобів за 72 години до здачі крові. З повним переліком правил для здачі донорської крові можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Київ не може перейти до наступного етапу пом’якшення карантину через несприятливу епідеміологічну ситуацію. Основний показник інцидентності (кількість хворих за останні 7 днів) у столиці зростає і перевищує допустимі норми, встановленні постановою уряду. Також через це у Києві не може бути дозволено закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях.

В Україні дозволено проводити святкові заходи у форматі до 10 людей в закладах громадського харчування за умови дотримання карантинних обмежень.

Національна поліція з початку карантину зафіксувала понад 2200 порушень карантинних обмежень, накладено штрафів на суму 4,3 млн грн.

Уряд виділив 2,278 мрд грн Фонду соціального страхування України, в тому числі для здійснення виплат медичним працівникам у разі втрати працездатності через СOVID-19. Коронавірусну хворобу внесено до переліку професійних хвороб. Залежно від встановленої медпрацівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності виплати становитимуть до 630 тисяч грн. Виплати сім’ям медиків, які померли через коронавірусну хворобу, встановлені в розмірі до 1,576 млн грн.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.