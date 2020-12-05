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Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 12 травня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 12 травня Фото: МОЗ

enlightened В Україні за минулу добу зафіксовано 375 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 22 у дітей та 88 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 116 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померли 17 осіб.

enlightened За останню добу проведено 5678 тестувань методом ПЛР.

enlightened За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (72), Рівненській області (50) та в місті Києві (59).

enlightened МОЗ підтримує закон про масове тестування на коронавірус, ухвалений Верховною Радою 7 травня.

enlightened Люди, які мають симптоми COVID-19, медичні працівники та працівники Нацполіції і Нацгвардії, які контактували з хворими на коронавірус, та хворі на пневмонію мають обов’язково пройти безкоштовне ПЛР-тестування.

enlightened МОЗ перебуває на постійному зв’язку з органами місцевого самоврядування щодо питань послаблення чи посилення карантинних заходів (наприклад, у місті Києві поки що не будуть працювати торгово-розважальні центри, а в Чернівецькій області - салони краси).

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.

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12 05 2020 12:40
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