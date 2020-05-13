Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня
В Україні за минулу добу зафіксовано 402 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 25 у дітей та 94 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 174 особи. Одужали за добу 343 особи, померли 14 осіб.
За останню добу проведено 7239 тестувань методом ПЛР.
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській області (49), Чернівецькій області (48), Вінницькій області (48) та в місті Києві (30).
12 травня відбулась селекторна нарада під головуванням Президента України за участю Голови МОЗ, Прем’єр-міністра України, Голови Офісу Президента та голів ОДА щодо пришвидшення виплат за березень та квітень 300% заробітної плати працівникам, які працювали з хворими на COVID-19. За березень кошти виплачені в повному обсязі, за квітень будуть виплачені найближчим часом.
Державне підприємство “Новатор” отримало дозвіл від МОЗ на виробництво українських апаратів для вентиляції легень - модернізованих Мішків Амбу (неінвазивний метод ШВЛ).
Такі українські компанії, як “Фармак”,”Борщагівській фармацевтичний завод“, “Дарниця”, “Біофарма”, “Інтерхім” працюють над виготовленням препаратів, що використовуються при лікуванні COVID-19.
У середньому в Україні на COVID-19 інфікуються від 400 до 600 осіб на добу. Така ситуація зберігається протягом останніх трьох тижнів.
МОЗ постійно розширює перелік осіб, які повинні пройти обов’язкове ПЛР-тестування. Також найближчим часом буде запроваджено ІФА-тести, які визначають рівень антитіл в організмі людини.
У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало.
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