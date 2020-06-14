ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 14 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 648 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 50 у дітей та 48 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 125 осіб. Одужало за добу 106 осіб, померло 9 осіб.
- За останню добу проведено 13 262 тестування, з яких 10 224 методом ПЛР, 3 038 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (139), Закарпатській області (49) та м. Києві (66).
- Уряд прийняв рішення про зміну формату проведення пробного ЗНО у зв’язку із серйозним зростанням кількості нових випадків COVID-19 кілька днів поспіль. Зокрема, заборонено його проведення безпосередньо в закладах освіти в форматі офлайн. Натомість пробне ЗНО буде проводитись в онлайн-режимі. За даними МОН, на проходження пробного ЗНО з української мови було зареєстровано близько 190 тис. дітей, а з інших предметів - 172 тис.
- МОЗ визначив правила перетину кордону України у зв’язку з відновленням авіасполучення з 15 червня. Зокрема, буде визначено перелік країн, які увійдуть до так званої “червоної” та “зеленої” зони. До “червоної” зони будуть відноситись країни, де кількість хворих на COVID-19 на певну дату складає більше 40 осіб на 100 тис. населення. Громадяни, які прибувають із цих країн, повинні будуть проходити обов’язкову обсервацію або самоізоляцію. МОЗ буде публікувати перелік таких країн на своєму сайті.
- Міністр вчергове звернувся до громадян з проханням дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо профілактики зараження COVID-19, зокрема, носити маски в громадських місцях, користуватися антисептиком, не порушувати соціальну дистанцію.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 14 червня в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.
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14 06 2020 12:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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