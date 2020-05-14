Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 14 травня

Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.

В Україні за минулу добу зафіксовано 422 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 42 у дітей та 70 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 136 осіб. Вперше за всю пандемію – рекордна кількість хворих одужала: за добу - 427 особи, померли 17 осіб.

За останню добу проведено 8069 тестувань методом ПЛР.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано у Чернівецькій області (72), Харківській області (41) та в місті Києві (52).

МОЗом розроблений детальний план виходу з карантину, який поділено на 4 етапи, кожному з яких відповідають певні критерії і відповідні пом'якшення. Ці етапи буде рекомендовано на центральному рівні, але запроваджуватимуться вони на обласному рівні.

Другий етап пом'якшення карантину запланований на 22 травня (всі етапи розраховані на 10 днів). На другому етапі очікуються такі пом’якшення: дозвіл на проведення спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів (без ресторанів, хостели теж не працюватимуть), проведення ЗНО, запуск громадського транспорту, відкриття дошкільних закладів. МОЗ наголошує, що всі пом’якшення можливі тільки при суворому дотриманні епідеміологічних правил безпеки.

МОЗ підкреслює, що Уряд у повному обсязі переказав усі виплати у розмірі 300% для медиків, які працювали з хворими на COVID-19, а обласні центри, своєю чергою, звітували про майже повну виплату коштів медпрацівникам. Розрахунок заробітної плати за квітень вже здійснювався за новою формулою. Також МОЗ офіційно вимагає від НСЗУ пришвидшити процес видачі коштів.

У відповідь на звернення мера Києва Віталія Кличка до Кабміну з проханням відновити з 25 травня роботу метрополітену МОЗ дає дозвіл – якщо всі епідеміологічні показники дозволяють це зробити та буде дотримано всіх критеріїв цього етапу пом’якшення.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало.