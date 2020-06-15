ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 15 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 656 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 56 у дітей та 43 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 129 осіб. За добу одужала 171 особа, померли 12 осіб.
- За останню добу проведено 10236 тестувань, з яких 7950 методом ПЛР, 2286 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (136) та Закарпатській (48) областях і в місті Києві (53).
- Наразі на погодженні перебуває нормативний документ від МОЗ щодо недопущення дефіциту фінансування і закриття медичних закладів та лікарень, а також збереження їх фінансування на рівні минулого року. Зміни, згідно з цим документом, набудуть чинності 1 липня. Такі заходи МОЗ вживатиме до кінця року. Водночас у розробці перебувають і документи щодо комплексної реформи системи охорони здоров'я України.
- Зважаючи на відновлення Україною міжнародного авіасполучення, анонсованого на 15 червня, МОЗ складає список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 розділено на “червону” та “зелену” зони. Іноземці, які прилітають в Україну з “зеленої” зони, не повинні проходити обсервацію, але для них є обов’язковим страховий поліс, що покриває лікування COVID-19.
- Багато українців зловживають послабленням карантину, не дотримуються соціальної дистанції та не використовують засобів індивідуального захисту. Внаслідок цього протягом 5 днів у країні фіксується стрімкий ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію. МОЗ наголошує: ризик захворювання знижується при використанні масок, рукавичок, антисептиків та дотримання соціальної дистанції.
- Перед відновленням роботи транспорту в умовах карантину МОЗ провело зустріч з перевізниками щодо забезпечення дотримання карантинних правил безпеки під час поїздок. За результатами зустрічі вирішено збільшити кількість одиниць транспорту, аби знизити ризик інфікування коронавірусом.
- Згідно із законодавством України, порушення норм карантину розцінюється як адміністративне правопорушення та може каратися штрафом.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали.
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