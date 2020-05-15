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Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 15 травня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 15 травня Фото: МОЗ

enlightened В Україні за минулу добу зафіксовано 483 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 48 у дітей та 142 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 168 осіб. Одужали за добу 330 осіб, померли 20 осіб.

enlightened За останню добу проведено найбільшу кількість тестувань методом ПЛР за весь час - 8996 досліджень.

enlightened За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (84), місті Києві (56) та Волинській області (47).

enlightened МОЗ наголосило, що наразі впровадження другого етапу медичної реформи має на меті створення справедливих тарифів, які повинні враховувати багато чинників (обладнання, спеціалізація, інфраструктура тощо), а також повністю покривати вартість медичних послуг і відповідати Закону про медичні гарантії. 

enlightened Очільник МОЗ підкреслив, що міністерством розроблені пропозиції щодо збільшення заробітної плати медичних працівників на 50% з липня 2020 року як особливого елементу медреформи. Окремо він зазначив, що впродовж усіх років незалежності середня заробітна плата медика в Україні складає 6-7 тисяч грн, і це одна з найменших зарплат серед усіх професій у країні. Також він додав, що доплати за пацієнтів не мають бути скасованими, адже це важливий фактор підвищення рівня праці і справедливої конкуренції.  

enlightened Міністр пояснив механізм співпраці з “Укргентех”, а саме ситуацію з допуском на ринок ПЛР-тестів: проблеми виникли через налаштування, але наразі цю проблему розв’язано і системи ПЛР-тестувань працюють, хоча Держлікслужбою проводиться позапланова перевірка із залученням незалежної лабораторії. Також Степанов наголосив, що передбачена кримінальна відповідальність виробника. 

enlightened Щодо пасажирських перевезень – МОЗ розробило 4-етапний план пом'якшення карантину, з певними критеріями для кожного етапу, і вже залежно від цих критеріїв передбачено пом'якшення. Якщо в області наявні відповідні критерії, то запуск пасажирських перевезень, зокрема й обласних, можливий.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало.

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15 05 2020 14:10
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