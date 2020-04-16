Реєстрація Вхід
RSS
ВІДЕО

Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 16 квітня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 16 квітня telegram.org/COVID19_Ukraine

enlightened В Україні станом на 16 квітня 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу зафіксовано 29 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед дітей та 104 – серед медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 87 осіб, з них 3 дітей та 12 медичних працівників.

enlightened Всі лікарські засоби, затверджені протоколом МОЗ України, розподіляються по регіонах в залежності від кількості захворювань у них на COVID-19 та кількості населення. Також у МОЗ Україні створений відповідний залишок ліків, які додатково постачаються в регіони.

enlightened МОЗ України домовилося з послом КНР про телеміст між китайськими та українськими лікарями для обміну досвідом лікування COVID-19.

enlightened МОЗ України запустило у тестовому режимі онлайн-платформу консультацій з провідними анестезіологами країни для всіх реаніматологів, які працюють передусім у тих лікарнях, які визначені для боротьби з COVID-19. Вже приєдналося 100 медичних закладів.

enlightened Щороку кількість людей, які отримують лікування за кордоном, зростає, разом із цим зростає сума коштів, яка сплачується за програмою “Лікування громадян України за кордоном”. За 5 років ці цифри збільшилися з 388 млн грн. до 1 млрд грн. В умовах карантину виїзд українських хворих за кордон обмежений. МОЗ України розглядає всі заявки, 15 квітня було прийнято рішення про відправку на лікування за кордон 79 українських пацієнтів. Всі громадяни України, які вже проходять лікування за кордоном, отримують відповідне фінансування.

enlightened В Україні наразі 20 тисяч дітей з епілепсією. Для них створюються альтернативні закордонним лікарські засоби.

enlightened Через відсутність авіасполучення зупинилися поставки лікарських засобів з-за кордону для людей з рідкісними захворюваннями. Але МОЗ України працює з імпортерами, щоб розв’язати цю проблему.

enlightened Очільник МОЗ України звернувся до голів ОДА щодо забезпечення здачі та прийому крові в донорських центрах, а також обмеження контактування осіб між собою.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2020 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як дивитися новини про COVID - 19

Як дивитися новини про COVID - 19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.