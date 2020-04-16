Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 16 квітня

Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в Україні.

В Україні станом на 16 квітня 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу зафіксовано 29 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед дітей та 104 – серед медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 87 осіб, з них 3 дітей та 12 медичних працівників.

Всі лікарські засоби, затверджені протоколом МОЗ України, розподіляються по регіонах в залежності від кількості захворювань у них на COVID-19 та кількості населення. Також у МОЗ Україні створений відповідний залишок ліків, які додатково постачаються в регіони.

МОЗ України домовилося з послом КНР про телеміст між китайськими та українськими лікарями для обміну досвідом лікування COVID-19.

МОЗ України запустило у тестовому режимі онлайн-платформу консультацій з провідними анестезіологами країни для всіх реаніматологів, які працюють передусім у тих лікарнях, які визначені для боротьби з COVID-19. Вже приєдналося 100 медичних закладів.

Щороку кількість людей, які отримують лікування за кордоном, зростає, разом із цим зростає сума коштів, яка сплачується за програмою “Лікування громадян України за кордоном”. За 5 років ці цифри збільшилися з 388 млн грн. до 1 млрд грн. В умовах карантину виїзд українських хворих за кордон обмежений. МОЗ України розглядає всі заявки, 15 квітня було прийнято рішення про відправку на лікування за кордон 79 українських пацієнтів. Всі громадяни України, які вже проходять лікування за кордоном, отримують відповідне фінансування.

В Україні наразі 20 тисяч дітей з епілепсією. Для них створюються альтернативні закордонним лікарські засоби.

Через відсутність авіасполучення зупинилися поставки лікарських засобів з-за кордону для людей з рідкісними захворюваннями. Але МОЗ України працює з імпортерами, щоб розв’язати цю проблему.

Очільник МОЗ України звернувся до голів ОДА щодо забезпечення здачі та прийому крові в донорських центрах, а також обмеження контактування осіб між собою.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.