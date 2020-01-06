ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 1 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 340 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 13 у дітей та 79 у медичних працівників.
- Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 97 осіб. Одужали за добу 152 осіби, померли 10 осіб.
- За останню добу проведено 8015 тестування, з них 6 622 методом ПЛР та 1393 методом імуноферментного аналізу (ІФА).
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Києві (58), у Рівненській області (57) та у Львівській області (31).
- 31 травня МОЗ передало Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” ПЛР-тести, в обсязі тримісячної потреби цієї лікарні, та 2 тисячі ІФА-тестів.
- Через старт другого етапу реформи багато дитячих лікарень опинилися в скрутному фінансовому становищі, що не дозволяє цим медичним закладам надавати кваліфіковану медичну допомогу.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало.
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