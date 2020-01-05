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Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 1 травня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 1 травня Скріншот з відео

enlightened Очільник МОЗ засудив невиправдане пом’якшення карантину, ініційоване Черкаською міською радою. Загалом у Черкаській області з початку пандемії зафіксовано 296 випадків коронавірусної хвороби, зареєстровано 9 померлих.

enlightened В Україні за минулу добу зафіксовано 455 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 37 у дітей та 91 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 121 особу. Одужали за добу 175 осіб, померли 11 осіб.

enlightened За останню добу проведено 6942 тестувань методом ПЛР.

enlightened За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (96), місті Києві (52) та Івано-Франківській області (37).

enlightened Максим Степанов підкреслив, що з 11 травня по всій країні почнеться пом’якшення карантинних заходів, бо на сьогоднішній день епідеміологічна ситуація це дозволяє. Але завчасне пом’якшення карантину може звести нанівець усю роботу, зроблену за півтори місяці.

enlightened Наразі очільник МОЗ перебуває у Черкасах з робочим візитом, де відвідає чотири медичні заклади, починаючи с Обласної дитячої лікарні.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.

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01 05 2020 12:20
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