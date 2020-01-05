Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 1 травня
Очільник МОЗ засудив невиправдане пом’якшення карантину, ініційоване Черкаською міською радою. Загалом у Черкаській області з початку пандемії зафіксовано 296 випадків коронавірусної хвороби, зареєстровано 9 померлих.
В Україні за минулу добу зафіксовано 455 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 37 у дітей та 91 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 121 особу. Одужали за добу 175 осіб, померли 11 осіб.
За останню добу проведено 6942 тестувань методом ПЛР.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (96), місті Києві (52) та Івано-Франківській області (37).
Максим Степанов підкреслив, що з 11 травня по всій країні почнеться пом’якшення карантинних заходів, бо на сьогоднішній день епідеміологічна ситуація це дозволяє. Але завчасне пом’якшення карантину може звести нанівець усю роботу, зроблену за півтори місяці.
Наразі очільник МОЗ перебуває у Черкасах з робочим візитом, де відвідає чотири медичні заклади, починаючи с Обласної дитячої лікарні.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З’явились мультики, що допоможуть малюкам перемогти стрес на карантині
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 30 квітня
- ВІДЕО Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських