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Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 23 червня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 23 червня Фото: МОЗ
  • В Україні за минулу добу зафіксовано 833 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 55 у дітей та 92 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 153 особи. Одужали за добу 314 осіб, померли 23 особи. 
  • За останню добу проведено 19404 тестування, з яких 9900 методом ПЛР, 9504 методом ІФА.
  • За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (240), Закарпатській (103) та Рівненській (75) областях.
  • В ході робочої поїздки у Львівську область міністр Максим Степанов разом з провідними спеціалістами країни відвідав 4 лікарні: три, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, і Західноукраїнський дитячий центр. Виявлено прогалини в роботі лабораторного центру, де обробка тестів здійснювалася зі значною затримкою. За результатами робочої поїздки прийнято низку рішень: внесення змін щодо формування і оплати за пакетами лікування COVID-19, посилення керівництва лабораторного центру та посилення контролю за дотриманням заходів, який буде здійснювати регіональна влада залежно від подальшого розвитку епідеміологічної ситуації.
  • Детальну інформацію про виїзд українців за кордон з актуальною інформацією щодо кожної країни розміщено на сайті Міністерства закордонних справ.
  • Щодо проведення масових заходів у приміщенні. Максимально допустима кількість осіб — 10, і лише з суворим дотриманням епідеміологічних правил.
  • Проведення ЗНО в Україні за епідеміологічними показниками можливе.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 23 червня  в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало.

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23 06 2020 13:20
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