ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 994 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 64 у дітей та 103 у медичних працівників.
- Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 206 осіб. За добу одужали 349 осіб, померли 16 осіб.
- За останню добу проведено 23905 тестування, з яких методом 13015 ПЛР, 10890 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (204), Одеській (95), Закарпатській (85) областях та в місті Києві (85).
- За минулу добу Україна встановила черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19. Міністр укотре закликав громадян дотримуватись рекомендацій МОЗ щодо профілактики поширення хвороби: користуватися масками, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Він переконаний, що це дозволить стримати інфікування коронавірусом, а також зменшить показник госпіталізації хворих на COVID-19 та навантаження на медиків.
- МОЗ внесе зміни у стандарт лікування хворих на COVID-19. Таке рішення ухвалено 24 червня на засіданні робочої групи міністерства за участю провідних фахівців країни. Зокрема, вирішено додати у національний протокол лікування коронавірусної хвороби медичний препарат “Дексаметазон”. Міністр зазначив, що в Україні за останні три місяці значно зросла ефективність лікування хворих на коронавірусну інфекцію.
- В Україні за останні 10 днів показник активних коронавірусних хворих виріс з 37 осіб на 100 тисяч населення до близько 50.
- ЄС поки що не визначився з критеріями в’їзду на територію Євросоюзу громадян третіх країн. Актуальну інформацію щодо правил відвідування громадянами України інших країн можна отримати на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.
- Рішення про посилення карантину в тому чи іншому регіоні приймається місцевими комісіями ТЕБ та НС, якщо протягом трьох днів епідеміологічна ситуація в області не відповідає визначеним урядом критеріям.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.
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