ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 26 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 1109 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 135 у дітей та 74 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 205 осіб. За добу одужала 541 особа, померли 19 осіб.
- За останню добу проведено 27 154 тестування, з яких 13 916 методом ПЛР і 13 238 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (209) та в місті Києві (113).
- Україна за минулу добу встановила черговий антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. Така тенденція простежується вже понад два тижні. Різкий ріст інфікування коронавірусом у країні пов’язаний з ігноруванням громадянами рекомендацій МОЗ. Масковий режим, соціальна дистанція та користування антисептиками зменшують ризик інфікування.
- Система охорони здоров’я України за останні три місяці значно зміцнилася. Зокрема, відновлено мережу лабораторних центрів, яка була фактично зруйнована. У лабораторії закуповується нове обладнання, проводиться навчання лікарів-лаборантів. Як наслідок, у країні суттєво збільшилась кількість тестувань на COVID-19: з 250-300 до майже 14 тисяч тестів методом ПЛР за добу. Україна також запровадила стандарти лікування хворих на коронавірусну інфекцію, яке демонструє свою дієвість.
- В Україні показник летальності від COVID-19 складає 2,6%. Наразі антилідерами за кількістю летальних випадків є Чернівецька (178 випадків) та Львівська (126 випадків) області і місто Київ (102 випадки). Для прикладу, у Німеччині смертність від коронавірусу складає 4%, у США — 5%, у Франції — 18%, в Іспанії — 9,5%.
- МОЗ буде звертатися до контролюючих органів щодо посилення контролю за дотриманням карантинних правил, насамперед, у транспорті, торговельних та інших закладах, де існує великий ризик інфікування.
- МОЗ готується до розгортання лікарень другої хвилі, виходячи з темпів інфікування COVID-19 і заповненості коронавірусними хворими лікарняних ліжок. Наразі в установах охорони здоров'я першої хвилі для хворих на коронавірусну інфекцію є 23 тисячі ліжок, з них зайнято хворими близько 4 тисяч. Ситуація різниться залежно від регіону. Найбільш напружена вона в Чернівецькій та Закарпатській областях, де заповненість ліжок хворими на коронавірусну інфекцію складає понад 50%.
- Міністр не виключає переповнення медичних закладів хворими на COVID-19, якщо тенденція до зростання госпіталізації у країні зберігатиметься. Місця в лікарнях можуть закінчитись, якщо щоденно у стаціонар будуть надходити 200 хворих на коронавірусну інфекцію.
- З 1 вересня поточного року буде підвищена зарплата медичним працівникам спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 26 червня в Україні зафіксовано 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало.
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26 06 2020 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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