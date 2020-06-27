ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 948 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 15 у дітей та 95 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 228 осіб. За добу одужали 402 особи, померли 24 особи.
- За останню добу проведено 24 569 тестувань, з яких 12 177 методом ПЛР і 12 392 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (168) та Закарпатській (93) областях та в місті Києві (140).
- Ріст захворюваності на COVID-19, який спостерігається у країні останні тижні, не пов’язаний зі збільшенням кількості тестувань. Україна справді наростила темпи тестування на коронавірус і буде надалі їх нарощувати. Однак наразі бачимо не лише збільшення кількості нових випадків коронавірусу, але й числа звернень громадян із симптомами COVID-19, показника госпіталізації і випадків пневмонії. Для прикладу, за добу виявляється від 700 до 1000 випадків пневмоній, тоді як у травні їх було 250-300. Притому зазвичай у червні кількість пневмоній знижується.
- У 13 регіонах України може бути посилено карантинні обмеження через перевищення встановлених критеріїв щодо поширення коронавірусної хвороби. Це стосується, зокрема, західних областей і Києва. Рішення про посилення карантину будуть приймати регіональні комісії ТЕБ та НС на основі відповідного подання місцевих санітарних лікарів і можуть стосуватися громадського транспорту, спортивних та дошкільних закладів тощо.
- МОЗ планує розширити функціонал електронної системи eHealth. Зокрема, цього року буде запроваджено електронний кабінет пацієнта, де будуть зберігатися його дані. Також планується запровадження електронних медичних виписок, як-то свідоцтва про народження, розширення електронних рецептів тощо.
- Метод ПЛР-тестування є основним у діагностиці COVID-19. ІФА-тести, які показують наявність антитіл до коронавірусу, проводяться у певних випадках: зокрема, якщо людина має ознаки коронавірусної хвороби, але з тієї чи іншої причини проведення ПЛР-тестування неможливе, а також якщо двічі зроблений ПЛР-тест показав при наявній симптоматиці негативний результат.
- Перевезення пасажирів у громадському транспорті можливе, лише якщо їх не більше за кількість сидячих місць. Пасажири мають бути в респіраторах або масках.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.
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27 06 2020 11:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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