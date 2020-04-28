Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 28 квітня

Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в Україні.

В Україні за минулу добу зафіксовано 401 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 25 у дітей та 94 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 147 осіб. Одужали за добу 128 осіб, померли 19 осіб.

За останню добу проведено 5200 тестувань методом ПЛР.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксовано у місті Києві (78), Чернівецькій області (54), Тернопільській області (52) та Київській області (34).

МОЗ України розробило постанову, яка передбачає відновлення агропродовольчих ринків. 29 квітня документ буде внесено на розгляд Кабміну. Пропонується затвердити чіткий алгоритм санітарного контролю задля безпечного їх функціонування. Допуск працівників, продавців та відвідувачів виключно з надітою медичною маскою, проходження безконтактного температурного скринінгу, наявність на кожному вході/в’їзді на ринок диспенсерів з антисептиком, кількість відвідувачів не повинна перевищувати 10 покупців на 10 квадратних метрів площі ринку, проведення дезінфекції робочих місць що три години та в кінці кожного дня, відстань між робочими місцями не менше 3 метрів, забезпечення інформування відвідувачів про дотримання карантину.

МОЗ України розуміє необхідність поновлення економіки країни та пом’якшить карантин одразу після того, як складеться сприятлива для цього ситуація.

Україна в змозі уникнути піку епідемії COVID-19 — у разі дотримання всіх карантинних заходів.

За результатами ПЛР-тестувань, певна кількість українських пацієнтів переносять COVID-19 безсимптомно. Більш достовірно це можна буде визначити, якщо будуть запроваджені ІФА-тестування.

Київська лікарня психіатрії, де працює 1401 особа (з них 126 лікарів та 364 медичні сестри), недофінансована на 153 млн грн., через що четверта частина працівників потрапили під скорочення на другому етапі медреформи. Така сама ситуація з більшістю психіатричних лікарень країни. Найближчими днями МОЗ України запропонує алгоритм виходу з цієї ситуації.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали.