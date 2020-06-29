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Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 червня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 червня Фото: МОЗ
  • В Україні за минулу добу зафіксовано 646 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 28 у дітей та 85 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 164 особи. Одужали за добу 93 особи, померли 18 осіб. 
  • За останню добу проведено 9850 тестувань, з яких 6649 методом ПЛР, 3201 методом ІФА.
  • За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (115) та Закарпатській (66) областях.
  • В Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилась більш ніж удвічі, переважна частина пневмоній — це ускладнення COVID-19. Наразі у країні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією на тиждень. Всі вони обов’язково проходять ПЛР-тестування, незалежно від наявності симптомів коронавірусної хвороби.  
  • Міністр укотре закликав громадан дотримуватися рекомендацій МОЗ: носити маски в громадських місцях та місцях скупчення людей, не забувати про соціальну дистанцію, ретельно мити руки та користуватися дезінфектором. Як показав досвід, саме ці правила дозволяють стримувати поширення COVID-19. 
  • Уже з 1 липня МОЗ розпочне дофінансування лікарень, які цього року отримали менше коштів порівняно з минулим. Відповідна постанова уряду про виділення медичним закладам антикризового пакету фінансування вступила в дію. Цього року 332 медичні заклади мали дефіцит фінансування в розмірі більше 50 відсотків від рівня минулого року.
  • Особи, які прибувають в Україну з тимчасово окупованих територій, повинні проходити самоізоляцію, встановивши додаток “Дій вдома”, або здати ПЛР-тест, який покаже відсутність коронавірусу. Самоізоляцію або обсервацію не потрібно проходити дітям, які приїжджають в Україну з непідконтрольних територій для складання ЗНО або вступу до українських вишів.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 29 червня в Україні зафіксовано 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1147 летальних, 19 027 пацієнтів одужало.

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29 06 2020 11:30
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