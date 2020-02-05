Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 2 травня

Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в Україні.

В Україні за минулу добу зафіксовано 550 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 17 у дітей та 96 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 117 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померли 7 осіб.

За останню добу проведено 5399 тестувань методом ПЛР.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (78), Дніпропетровській області (72) та Закарпатській області (64).

Очільник МОЗ підкреслив, що всі без винятку обіцяні виплати працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі 300% були переказані в області. Максим Степанов надіслав запити головам ОДА, щоб вони відзвітували про нарахування коштів усім працівникам, які працювали чи працюють з COVID-19. Працівники, які не отримали обіцяної заробітної плати, мають звернутися за номером 0 800 505 201 для вирішення проблеми.

З квітня лікарі будуть отримувати оплату послуг за пакетом COVID-19, ухваленим Кабміном. Затверджені тарифи включають додаткові доплати, винагороди працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300% заробітної плати відповідно до законодавства, забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами в повному обсязі.

Загалом на лікування хворих з COVID-19 виділено майже 15,8 млрд грн.

Наразі в регіони передано 867 тисяч ПЛР-тестів. Тести розподіляються по областях у залежності від кількості захворювань та потреб вірусологічних лабораторій. Ситуація повністю контролюється МОЗ України, тестів вистачає.

Всі ПЛР-тестування, які проводять вірусологічні лабораторії, безкоштовні.

Найбільшу кількість ПЛР-тестів зроблено в місті Києві (близько 19 тисяч).

МОЗ України направило на затвердження Уряду перелік лікарських засобів та медичних виробів для лікування онкологічних хвороб, ВІЛ, СНІД, гепатиту, гемофілії та інших захворювань ще 7 квітня. Кабмін має його затвердити на наступному засіданні. Також 10 квітня паспорти бюджетних програм були направлені МОЗ на затвердження Мінфіну, яке наразі відпрацьовує технічні документи з ДП “Медичні закупівлі”. Після цього буде старт закупівель лікарських засобів та медичних виробів за бюджетні кошти.

МОЗ веде переговори з трьома міжнародними організаціями щодо закупівлі лікарських засобів для лікування важких хвороб.

Загалом на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів через міжнародні організації та ДП “Медичні закупівлі” виділено 8 млрд 72 млн гривень.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало.