Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я ВІДЕО

Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 2 травня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 2 травня Фото: МОЗ

enlightened В Україні за минулу добу зафіксовано 550 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 17 у дітей та 96 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 117 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померли 7 осіб.

enlightened За останню добу проведено 5399 тестувань методом ПЛР.

enlightened За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (78), Дніпропетровській області (72) та Закарпатській області (64).

enlightened Очільник МОЗ підкреслив, що всі без винятку обіцяні виплати працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі 300% були переказані в області. Максим Степанов надіслав запити головам ОДА, щоб вони відзвітували про нарахування коштів усім працівникам, які працювали чи працюють з COVID-19. Працівники, які не отримали обіцяної заробітної плати, мають звернутися за номером 0 800 505 201 для вирішення проблеми.

enlightened З квітня лікарі будуть отримувати оплату послуг за пакетом COVID-19, ухваленим Кабміном. Затверджені тарифи включають додаткові доплати, винагороди працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300% заробітної плати відповідно до законодавства, забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами в повному обсязі.

enlightened Загалом на лікування хворих з COVID-19 виділено майже 15,8 млрд грн.

enlightened Наразі в регіони передано 867 тисяч ПЛР-тестів. Тести розподіляються по областях у залежності від кількості захворювань та потреб вірусологічних лабораторій. Ситуація повністю контролюється МОЗ України, тестів вистачає.

enlightened Всі ПЛР-тестування, які проводять вірусологічні лабораторії, безкоштовні.

enlightened Найбільшу кількість ПЛР-тестів зроблено в місті Києві (близько 19 тисяч). 

enlightened МОЗ України направило на затвердження Уряду перелік лікарських засобів та медичних виробів для лікування онкологічних хвороб, ВІЛ, СНІД, гепатиту, гемофілії та інших захворювань ще 7 квітня. Кабмін має його затвердити на наступному засіданні. Також 10 квітня паспорти бюджетних програм були направлені МОЗ на затвердження Мінфіну, яке наразі відпрацьовує технічні документи з ДП “Медичні закупівлі”. Після цього буде старт закупівель лікарських засобів та медичних виробів за бюджетні кошти.

enlightened МОЗ веде переговори з трьома міжнародними організаціями щодо закупівлі лікарських засобів для лікування важких хвороб.

enlightened Загалом на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів через міжнародні організації та ДП “Медичні закупівлі” виділено 8 млрд 72 млн гривень.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 05 2020 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.