Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 30 квітня

Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної сиутації з коронавірусом в Україні.

В Україні за минулу добу зафіксовано 540 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 45 у дітей та 87 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 121 особу. Одужали за добу 135 осіб, померли 11 осіб.

За останню добу проведено рекордну кількість досліджень методом ПЛР - 7315 тестувань.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (82), Тернопільській області (71), місті Києві (60) та Рівненській області (49).

Уряд підтримав ініціативу Міністра щодо надбавок до зарплати вірусологам, лаборантам, які беруть участь у боротьбі з COVID-19. Раніше ці працівники не входили в перелік медиків, яким виділялися надбавки. Ініціативу буде винесено на розгляд Уряду на наступному тижні.

Наразі в Іспанії зареєстровано понад 236 тисяч випадків зараження коронавірусом (з них 24 тисячі людей померли), в Італії – понад 203 тисячі випадків (померли понад 27 тисяч). Така ситуація виникла через несвоєчасне запровадження карантинних заходів. Україні вдалось уникнути піку захворюваності на COVID-19 завдяки запровадженню карантинних заходів, коли коронавірусна хвороба була виявлена у чотирьох людей.

Пом’якшення карантинних заходів заплановано з 11 травня 2020 року. Щоб воно все-таки відбулося, очільник МОЗ закликав українців залишатися вдома на травневі свята та продовжувати дотримуватись умов карантину.

Відкриття продовольчих ринків за умови дотримання санітарних норм зроблено для забезпечення населення бюджетними продуктами харчування і підтримки економіки держави. Всі інші торговельні заклади будуть відкриті після пом’якшення карантину.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.