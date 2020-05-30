Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я ВІДЕО

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 30 травня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 30 травня Фото: МОЗ
  • В Україні за минулу добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 7 у дітей та 64 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 94 особи. За добу 377 осіб одужало, померло 17 осіб.
  • За останню добу проведено 10 811 тестувань методом ПЛР.
  • За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (56), Рівненській області (52) та в місті Києві (55).
  • 29 травня на позачерговому засіданні уряду за ініціативи МОЗ було прийнято рішення про послаблення карантинних обмежень для певної категорії осіб. Зокрема, дозволено особам старше 60 років, які є представниками спортивних клубів або тренерсько-викладацького персоналу, брати участь в організації та проведенні спортивних змагань. Також дозволено не перебувати на обсервації чи самоізоляції особам, які приїжджають в Україну з-за кордону чи перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями для складання ЗНО. 
  • МОЗ звернулося до компанії SANOFI щодо реєстрації протиепілептичного препарату Sabril в Україні. Міністерство готове у стислі терміни зареєструвати препарат після отримання відповідної заяви від виробника, щоб цей засіб якнайшвидше почав надходити в Україну. З проханням про реєстрацію препарату Sabril в Україні звернулися батьки, чиї діти хворіють на епілепсію. МОЗ також веде аналогічні переговори з іншими закордонними компаніями щодо реєстрації в Україні препаратів, необхідних для лікування інших хвороб.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2020 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як уникнути скандал під час карантину

Як уникнути скандал під час карантину

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.