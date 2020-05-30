ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 30 травня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 7 у дітей та 64 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 94 особи. За добу 377 осіб одужало, померло 17 осіб.
- За останню добу проведено 10 811 тестувань методом ПЛР.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (56), Рівненській області (52) та в місті Києві (55).
- 29 травня на позачерговому засіданні уряду за ініціативи МОЗ було прийнято рішення про послаблення карантинних обмежень для певної категорії осіб. Зокрема, дозволено особам старше 60 років, які є представниками спортивних клубів або тренерсько-викладацького персоналу, брати участь в організації та проведенні спортивних змагань. Також дозволено не перебувати на обсервації чи самоізоляції особам, які приїжджають в Україну з-за кордону чи перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями для складання ЗНО.
- МОЗ звернулося до компанії SANOFI щодо реєстрації протиепілептичного препарату Sabril в Україні. Міністерство готове у стислі терміни зареєструвати препарат після отримання відповідної заяви від виробника, щоб цей засіб якнайшвидше почав надходити в Україну. З проханням про реєстрацію препарату Sabril в Україні звернулися батьки, чиї діти хворіють на епілепсію. МОЗ також веде аналогічні переговори з іншими закордонними компаніями щодо реєстрації в Україні препаратів, необхідних для лікування інших хвороб.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало.
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30 05 2020 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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