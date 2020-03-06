ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 483 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 44 у дітей та 103 у медичних працівників.
- Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 152 особи. Одужали за добу 362 особи, померли 8 осіб.
- За останню добу проведено 16 085 тестувань, з них 9 880 методом ПЛР та 6 205 методом імуноферментного аналізу (ІФА).
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (96), Рівненській області (50) та в місті Києві (62).
- Співбесіди з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров’я України, які МОЗ проводило 2 червня, були частково зірвані однією з народних депутаток. Тому частина співбесід перенесена на 3-4 червня. По завершенні співбесід з усіма кандидатами МОЗ визначиться з кандидатурою на посаду голови НСЗУ і передасть свої пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів. Керівника служби буде призначено на час дії карантину, після завершення якого протягом двох місяців буде проведений повторний конкурс.
- Постановою уряду щодо виділення коштів на боротьбу з COVID-19 передбачено близько 3 млрд грн, в тому числі на закупівлю засобів індивідуального захисту — 2,395 млрд грн. Ці суми визначалися за методикою ВООЗ. Було проведено моніторинг цін на ЗІЗ. Після відповідних відкритих торгів ДП “Медичні закупівлі” очікується, що певну суму буде зекономлено. Ці кошти будуть повернуті в бюджет і також можуть бути використані на закупку ЗІЗ. Закуплені державним коштом ЗІЗ будуть постачатися в лікарні першої хвилі, центрам екстреної медичної допомоги, лабораторним центрам, мобільним бригадам. Планується закупівля ЗІЗ у кількості, яка відповідає місячній потребі в них.
- МОЗ планує пришвидшити будівництво амбулаторій у Волинській та Рівненській областях у рамках угоди зі Світовим банком. Угода підписана ще у 2015 році і передбачає виділення Україні $214,7 млн. На початок квітня 2020 року освоєно лише 58% цих коштів.
- МОЗ завершує розробку проєкту реконструкції молекулярно-генетичної лабораторії Національного інституту раку. Після проведення відповідної експертизи розпочнеться його реалізація. МОЗ розраховує, що реконструкція молекулярно-генетичної лабораторії Національного інституту раку буде завершена до кінця цього року, максимум — у січні-лютому 2021 року.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало.
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03 06 2020 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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