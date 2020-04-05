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Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 4 травня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 4 травня Фото: МОЗ

enlightened В Україні за минулу добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 26 у дітей та 62 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 97 осіб. Одужали за добу 72 особи, померли 15 осіб.

enlightened За останню добу проведено 4763 тестування методом ПЛР.

enlightened За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (69), Київській області (69) та Львівській області (33).

enlightened З 5 травня в Україні буде дозволено проведення планових операцій та планових госпіталізацій, які були заборонені під час карантину. Вони будуть здійснюватися виключно після проведення ПЛР-тестувань.

enlightened МОЗ буде закуповувати апарати ШВЛ в українського виробника. Вони дешевші, ніж апарати ШВЛ європейських виробників, та відповідають світовим стандартам.

enlightened Закупівля засобів індивідуального захисту та костюмів біозахисту від українського виробника можлива лише після переоснащення вітчизняних підприємств, які їх виробляють. Це необхідно для підтвердження відповідності продукції світовим стандартам. Тому МОЗ проведе аудит українських виробників для визначення існуючих на підприємствах проблем.

enlightened Інформація, що ІФА-тести (тестування на визначення антитіл в організмі людини) розподілені по регіонах для проведення досліджень, є неправдивою. МОЗ ще розробляє стратегію використання цих тестувань.

enlightened Вихід з карантину буде відбуватися після аналізу досвіду інших країн світу та кількості захворювань на COVID-19 по кожному регіону України окремо.

enlightened Наразі з Національною службою здоров’я України уклали договори 58 спеціалізованих психіатричних лікарень, які були на стадії закриття після старту медреформи.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.

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04 05 2020 14:00
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