ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 564 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 19 у дітей та 16 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 197 осіб. За добу одужали 490 осіб, померла 21 особа.
- За останню добу проведено 21 374 тестувань, з яких 9343 методом ПЛР, 12031 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (144) та Закарпатській (83) областях та в місті Києві (63).
- Другий день в Україні спостерігається стабілізація ситуації щодо захворюваності на COVID-19. МОЗ дякує тим, хто дотримується правил і в такий спосіб піклується про себе та близьких. МОЗ наголошує, що рекомендації мають на меті зберегти здоров’я та життя українців, і закликає дотримуватися епідеміологічних правил.
- Протягом трьох місяців МОЗ відновлює систему медичних лабораторій по Україні. Міністерство оновило обладнання й кадровий склад лабораторій та працює над постійним оснащенням лабораторних центрів. Все, що стосується розширення можливості лабораторних центрів, є нині пріоритетом МОЗ.
- Загалом за весь час епідемії в лабораторному центрі Львівської області зроблено близько 37 тисяч досліджень ПЛР. Потреба в перенаправленні тестувань в інші обласні лабораторні центри виникла через черги, які утворилися в лабораторному центрі. Аналогічна практика запроваджується і в інших областях країни.
- Всі лабораторні центри України забезпечені місячним запасом систем для діагностики COVID-19, причому цей запас сформовано, виходячи з розрахунків максимального завантаження лабораторій.
- Епідеміологічна ситуація нині не дозволяє повернути вболівальників на стадіони.
- Відкриття другої черги Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", а саме відділень хіміотерапії та онкології, відбудеться в кінці липня 2020 року. Зараз тривають поставки специфічного обладнання, які затягнулися через коронакризу.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 07 липня в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.
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07 07 2020 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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