ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 65 у дітей та 46 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 200 осіб. За добу одужали 926 осіб, що є абсолютним рекордом за весь період пандемії, померли 23 особи.
- За останню добу проведено 27 584 тестування, з яких 13 568 методом ПЛР, 14 016 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (117) та в місті Києві (114).
- МОЗ закликає дотримуватись епідеміологічних рекомендацій: носити маску, користуватись антисептиком та не порушувати соціальної дистанції, адже це напряму впливає на ризик інфікування COVID-19.
- Останнім часом навантаження на гарячу лінію МОЗ дуже велике: тільки за червень було близько 75 тисяч звернень. Зараз МОЗ максимально вдосконалює гарячу лінію і збільшує кількість персоналу call-центру, аби користуватися нею було максимально зручно для населення.
- На сьогодні МОЗ прийнято чіткий механізм здійснення безкоштовних тестувань на коронавірус. Безкоштовно тестуються: всі люди, які мають ознаки коронавірусної хвороби; люди, які перебували у контакті з коронавірусними особами; люди, які потребують планової госпіталізації; медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19, тестуються раз на 14 днів; працівники Нацполіції та Нацгвардії за визначеним переліком тестуються раз на 30 днів.
- До новоствореної медичної ради ввійшли провідні спеціалісти країни, які ставлять собі за мету розв'язання нагальних проблем у медичній сфері, розвиток та підвищення стандартів якості медичної допомоги.
- Одне з проблемних неузгоджених питань наразі — це зменшення з 18 до 16 років віку дітей у Законі про програму державних фінансових гарантій в медицині. Закон потребує вдосконалення, тому нині МОЗ працює над змінами, які необхідно в цей закон внести.
- Препарат "Ремдесивір" одразу був включений українськими лікарями до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Цей лікарський засіб не був доступний, але нині МОЗ веде переговори з американською компанією-виробником і розраховує на поставки його в Україну.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.
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08 07 2020 13:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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