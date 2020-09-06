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Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 червня

МОЗ повідомляє
Щоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 червня Фото: МОЗ
  • В Україні за минулу добу зафіксовано 394 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 39 у дітей та 34 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 59 осіб. Кількість осіб, які одужали за добу — 217, померли 13 осіб. 
  • За останню добу проведено 8080 тестувань, з яких 6 359 методом ПЛР, 1 721 методом ІФА. 
  • За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (49), Закарпатській (39), Житомирській (38) областях та в місті Києві (33).
  • У більшості лабораторій по країні тест-системи «Укргентех» уже налаштовані та працюють. Зразки тестів "Укргентех" затверджені Держлікслужбою, їхня валідність підтверджена науковими лабораторіями в Україні. Централізовані закупівлі таких тест-систем не здійснювались, їх отримано як гуманітарну допомогу від благодійних фондів. Тепер закупівля здійснюватиметься за децентралізованим принципом: лабораторними центрами буде виділено 308 млн грн на тести і компоненти для них.
  • ІФА-тестування не є основним діагностичним джерелом для постановки діагнозу. Існуючий алгоритм тестування чітко прописує, що тестування в людей, які мають симптоми ГРВІ, здійснюється передусім методом ПЛР. Якщо він негативний, тоді робиться ІФА, щоб не пропускали випадків захворювання, також ІФА проводиться зі скринінговою метою.
  • У науковій пресі з’являється інформація про можливість повторного інфікування, однак у більшості випадків її спростовано. Наразі тривають дослідження на тему тривалості набутого імунітету після перенесого коронавірусного захворювання.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 9 червня в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало.

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09 06 2020 11:00
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